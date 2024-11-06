Минэкономразвития предложило заменить DAF Брест в формуле расчета экспортных пошлин на СУГ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Новым ценовым индикатором для расчета ставок вывозных таможенных пошлин на сжиженные углеводородные газы (СУГ) может стать котировка FOB Черное море вместо DAF Брест, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале regulation.gov.ru.

Документ был подготовлен Министерством экономического развития.

"Указанное изменение необходимо в целях нивелирования рисков прекращения с января 2025 года отражения индикатором DAF Брест реальных направлений экспорта российских СУГ в связи с вступлением в силу в указанный период запрета на ввоз российских СУГ в страны ЕС", - сообщается в тексте документа.

В настоящее время экспортные пошлины на СУГ рассчитываются с учетом средней цены, сложившейся на базисе DAF Брест (на границе с Польшей). При средней цене ниже $490/тонна она равна нулю, при цене $490-640/тонна - 0,5, при $640-740/тонна - 0,6, выше $740/тонна - 0,7.

В конце 2023 года Евросоюз ввел ограничения на импорт СУГ из России. Под запрет подпадают сжиженные пропан и бутан, этилен, пропилен, бутилен и сжиженный бутадиен, а также не включенные в другие группы сжиженные газообразные углеводороды. Санкции вступили в силу 19 декабря, но с учетом годового переходного периода, то есть прямые поставки СУГ будут запрещены в ЕС с конца 2024 года.