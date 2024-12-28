В Воронежской области произошел обрыв сети на железной дороге из-за обломков беспилотника

Сбиты более 10 дронов, по предварительной информации, пострадавших нет

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Воронежской области в результате падения сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, ожидаются задержки поездов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА. В одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других", - написал Гусев в своем телеграм-канале в ночь на субботу.

Гусев добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Для ликвидации последствий атаки дронов создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги.

В Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА, которая была объявлена в пятницу поздно вечером.