Над Ростовской областью за ночь уничтожено 17 дронов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации в ночь на субботу 17 беспилотников в регионе.

"Минувшей ночью силами и средствами ПВО над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА, в том числе атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Слюсаря, пострадавших и разрушений на земле нет.