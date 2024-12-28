Площадка для хранения песка с мазутом в Анапе сможет принять около 200 тыс. тонн

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Площадка временного хранения загрязненного грунта, открывшаяся в субботу в Анапе, сможет принять около 200 тыс. тонн, сообщает оперштаб Кубани.

Утром в Анапе была запущена площадка временного хранения загрязненного грунта площадью 2,8 га.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км. С начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 37 тыс. тонн загрязненного песка.