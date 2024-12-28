В Кремле назвали критической экологическую ситуацию в акватории Черного моря

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Негативный ущерб для окружающей среды после ЧС в Чёрном море неизбежен, полный его размер подсчитать в настоящее время невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация действительно критическая. К сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ряда ведомств. Волонтёры не жалеют себя. Конечно, это все очень-очень нужно для региона, который терпит это бедствие. Полный размер ущерба для окружающей среды, к сожалению, в настоящее время, подсчитать невозможно, но эта работа тоже ведётся специалистами постоянно", - сказал Песков журналистам в субботу.

Так он ответил на вопрос, когда может стать известен размер экологического ущерба от ЧС в акватории Чёрного моря.

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