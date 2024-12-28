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Кабмин РФ разрешил компании "Промомед" выпускать аналог "Оземпика" до конца 2025 г.

Кабмин РФ разрешил компании "Промомед" выпускать аналог "Оземпика" до конца 2025 г.
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России продлило разрешение российской биофармацевтической компании "Промомед" выпускать в стране аналог датского препарата от диабета "Оземпик" без согласия владельца патентов до конца 2025 года; такое распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В декабре 2023 года сообщалось, что правительство России разрешило фармкомпаниям "Герофарм" и "Промомед" выпускать в стране аналог датского препарата от диабета "Оземпик" без согласия владельца патентов на протяжении года.

19 ноября 2024 года правительство России разрешило российской биофармацевтической компании "ПСК Фарма" выпускать в стране аналог того же препарата без согласия владельца патентов до конца 2025 года.
СМИ ранее сообщали, что датский производитель Novo Nordisk прекратил поставки в Россию популярного препарата от диабета "Оземпик". В 2023 году в Росздравнадзоре сообщили, что в ведомство поступило уведомление компании-производителя о планируемом прекращении поставок на территорию РФ препарата.
"Оземпик" предназначается для лечения диабета второго типа и содержит семаглутид в качестве активного вещества.

Росздравнадзор Промомед Оземпик
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