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"ПСК Фарма" получила разрешение правительства выпускать аналог "Оземпика"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России разрешило российской биофармацевтической компании "ПСК Фарма" выпускать в стране аналог датского препарата от диабета "Оземпик" без согласия владельца патентов до конца 2025 года; такое распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

"В соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса РФ в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить обществу с ограниченной ответственностью "ПСК Фарма" использование изобретений, охраняемых российскими патентами (...) принадлежащими компании "НОВО НОРДИСК А/С" (DK), по 31 декабря 2025 года включительно без согласия компании в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе.

В декабре 2023 года правительство разрешило фармкомпаниям "Герофарм" и "Промомед" выпускать в стране аналог датского препарата от диабета "Оземпик" без согласия владельца патентов на протяжении года.

СМИ ранее сообщали, что датский производитель Novo Nordisk прекратил поставки в Россию популярного препарата от диабета "Оземпик". В 2023 году в Росздравнадзоре сообщили, что в ведомство поступило уведомление компании-производителя о планируемом прекращении поставок препарата в Россию.

"Оземпик" предназначается для лечения диабета второго типа и содержит семаглутид в качестве активного вещества.

Росздравнадзор правительство ПСК Фарма Оземпик Novo Nordisk
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