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В Росздравнадзоре опровергли информацию о нехватке в аптеках аналогов "Оземпика"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Четыре лекарственных препарата с действующим веществом семаглутид стабильно вводятся в гражданский оборот; поставки препаратов продолжаются, остатки в случае необходимости оперативно пополняются, сообщили в Росздравнадзоре.

"В России зарегистрированы четыре лекарственных препарата с международным непатентованным наименованием семаглутид в форме раствора для подкожного введения, три из них отечественного производства. Препараты стабильно вводятся в гражданский оборот, с начала года введено более 1,3 млн упаковок", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг.

По данным системы маркировки, в гражданском обороте находится более 500 тыс. упаковок, из них в аптечной сети - 130 тыс. упаковок препарата, из них более 26 тыс. упаковок - в аптеках Москвы.

"Поставки препаратов продолжаются, остатки в аптеках в случае необходимости оперативно пополняются дистрибуторами. В случае временного отсутствия в конкретной аптеке препарата с конкретным торговым наименованием можно сделать выбор в пользу другого лекарства с тем же действующим веществом", - добавили в Росздравнадзоре.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в российских аптеках возникла нехватка самого популярного аналога "Оземпика" - препарата "Семавик" от фармкомпании "Герофарм".

Препарат "Оземпик" предназначается для лечения диабета второго типа. Но он также стал популярен в мире как средство для похудения.

Росздравнадзор
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