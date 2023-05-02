АФК "Система" приобрела группу компаний Natura Siberica

Образцы выращиваемых растений на ферме Natura Siberica Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" приобрело группу компаний Natura Siberica, говорится в сообщении корпорации.

В частности, АФК стала владельцем 100% в уставном капитале АО "Органик Рус" (владеет 100% долей в уставном капитале ООО "Натура Сиберика" и ряде иных российских компаний; совместно - группа компаний Natura Siberica).

Сумма сделки не раскрывается.

Группа Natura Siberica - ведущий российский производитель сертифицированной органической косметики. Группа продает продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи". На сегодняшний день Natura Siberica выпускает более 1600 SKU (товарных позиций).

В 2022 году выручка группы компаний Natura Siberica составила 10,2 млрд рублей. На конец апреля 2023 года у группы отсутствует чистый долг.

"Natura Siberica - это качественный актив и узнаваемый бренд с многолетней историей, демонстрирующий сильные финансовые и операционные показатели. Компания обладает большим потенциалом дальнейшего роста бизнеса за счет расширения производства и продуктовой линейки, оптимизации бизнес-процессов и развития R&D, а также консолидации российского косметического рынка. Мы уверены, что инвестиции АФК "Система" и наша экспертиза по построению лидеров в сфере ритейла ускорят рост Natura Siberica и помогут ей занять лидирующие позиции на косметическом рынке России", - приводятся в сообщении слова президента АФК "Система" Тагира Ситдекова.

На сегодня доля Natura Siberica на российском косметическом рынке составляет не более 4%, сказал в интервью газете "Ведомости" гендиректор компании Феликс Либ. По его словам, в среднесрочной перспективе, через 3-5 лет, компания рассчитывает как минимум войти в тройку лидеров рынка. Также среди задач компании - рост капитализации и выплата дивидендов, сказал Либ.