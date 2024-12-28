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Расследовать крушение самолета в Актау будет центральный аппарат СКР

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Дело о крушении самолета Embraer в казахстанском Актау передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР), сообщили в ведомстве в субботу.

"Уголовное дело, возбужденное по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте, передано для всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России", - отмечается в телеграм-канале СКР.

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В ведомстве уточнили, что создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и эксперты, имеющие опыт расследования авиапроисшествий.

"В рамках уголовного дела принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и причин авиакатастрофы", - заявили в СКР.

Там добавили, что решение принято в рамках совещания, которое провел глава СКР Александр Бастрыкин в Грозном.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, шестеро - Казахстана, трое - Киргизии. Погибли 38 человек.

Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 – 28 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
СКР Казахстан Актау
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