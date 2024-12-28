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Алиев в разговоре с Путиным заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL

Алиев в разговоре с Путиным заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL
Фото: Иса Таженбаев/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что наличие множественных отверстий в корпусе самолета авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение 25 ноября вблизи Актау, характер ранения пассажиров и членов экипажа инородными фрагментами подтверждают факт внешнего физико-технического вмешательства.

Пресс-служба президента Азербайджана в субботу сообщила о телефонном разговоре президентов двух стран.

В РоссииПутин принес Алиеву извинения в связи с тем, что инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве РФЧитать подробнее

"Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес извинения в связи с инцидентом с азербайджанским самолетом в воздушном пространстве РФ. В ходе телефонного разговора Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическим инцидентом, произошедшим 25 декабря с пассажирским самолетом "Азербайджанских Авиалиний", выполнявшим рейс по маршруту Баку-Грозный, который подвергся внешнему физико-техническому воздействию в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в сообщении.

Алиев со своей стороны отметил, что пассажирский самолет подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане

"Только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку".

В ходе разговора главы государств обсудили "необходимость серьезного и всестороннего расследования всех обстоятельств этой трагедии и привлечения виновных к ответственности".

Алиев в ходе разговора также сообщил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин этой аварии сформирована комиссия из международных экспертов, которая уже приступила к работе.

Ранее в субботу пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Алиевым.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 – 28 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Актау Владимир Путин Грозный Ильхам Алиев Казахстан Azerbaijan Airlines AZAL
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