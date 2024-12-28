Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане", - сказано в сообщении.

"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщает пресс-служба президента РФ.

"В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - подчеркивается в сообщении.

В нем также говорится, что в настоящее время два сотрудника Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе Актау.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа, из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.