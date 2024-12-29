Почти 30 тыс. кв. метров акватории расчищено от мазута в Черном море

Работа волонтеров и экстренных служб в Анапе после разлива мазута в Черном море Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ликвидация последствий ЧП с крушением танкеров продолжается в Краснодарском крае, ведется очистка акватории и береговой полосы.

"С момента аварии танкеров "Волгонефть" судами ФГБУ "Морспасслужба" обследовано 400,8 кв. км акватории, очищено 29,4 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минтранса РФ

В нем уточняется, что специалисты продолжают круглосуточный экологический мониторинг морской поверхности.

Вместе с тем в уборке береговой линии острова Тузла участвуют сотрудники ФГУП "Крымская железная дорога". За последние четыре дня очищено около 3240 метров береговой линии острова.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и более 600 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов убрали 47,5 тыс. тонн загрязненного песка.