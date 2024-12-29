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Около 64 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрано с побережья Кубани

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Почти 64 тыс. тонн загрязненного мазутом песка и грунта собрано с Черноморского побережья Краснодарского края, на полигоны вывезено свыше 34,5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Работы по уборке загрязненного песка и грунта продолжаются. Протяженность береговой полосы, на которой происходит сбор загрязненного грунта составляет 61 км. Всего с начала проведения работ спасателями МЧС России и волонтерами собрано 63 тыс. 597 тонн загрязненного песка и грунта, на полигоны сбора вывезено более 34,5 тысячи тонн", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что мониторинговые группы выявили небольшие фрагменты выброса мазутных комков в Темрюкском районе региона от мыса Тузла в сторону мыса Панагия. Кроме того, Крыму работает 21 мониторинговая группа. Выявлен единичный факт обнаружения нефтепродуктов в районе городского пляжа (Аршинцевская коса).

"С начала проведения работ обследовано, в том числе повторно, 861 км береговой линии (за сутки 127 км), собрано и вывезено более 226,82 тонн (за сутки 7,52 тонны) загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье губернатор края Вениамин Кондратьев сообщал о вывозе порядка 47,5 тыс. тонн загрязненного мазутом песка и грунта с Черноморского побережья Краснодарского края.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

Хроника 15 – 29 декабря 2024 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Вениамин Кондратьев Темрюкский район Краснодарский край МЧС МЧС РФ
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