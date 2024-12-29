Алиев заявил, что самолет Azal не был сбит специально над РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что причиной крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау является получение повреждений извне на территории России, близ города Грозный. Он выразил уверенность, что самолет был сбит не специально.

"Разумеется, окончательная версия (крушения самолета AZAL - ИФ) станет известна после расшифровки "черных ящиков". Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.

Алиев добавил, что тот факт, что фюзеляж самолета, потерпевшего крушение, весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.

Глава государства с сожалением отметил, что некоторые круги России предпочли придерживаться этой версии. "Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", - сказал Алиев.

Алиев выразил уверенность, что самолет AZAL был сбит не специально. Он сказал, что признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности - все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. "К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", - добавил глава азербайджанского государства.

В минувшую среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.