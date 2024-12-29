Путин и Алиев вновь обсудили тему крушения самолета AZAL

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний", сообщили в Кремле.

"Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

28 декабря сообщалось, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Путина с Алиевым, по ходу которого подробно обсуждались вопросы, касающиеся трагедии. Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.