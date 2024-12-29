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"Черные ящики" разбившегося в Казахстане самолета будут расшифровывать в Бразилии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) приняла решение об отправке на расшифровку данных бортовых самописцев в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана.

По данным Минтранса, в соответствии со стандартами приложения 13 Чикагской конвенции, которую Казахстан ратифицировал в 1992 году, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

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"На основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России, Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Отмечается, что CENIPA имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания. Данный вопрос находится на личном контроле главы Казахстана, подчеркивается в сообщении.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

В воскресенье Минтранс Казахстана сообщил, что все 17 международных экспертов, среди которых представители ИКАО, Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и компании-производителя Embraer, прибыли в город Актау для расследования причин крушения самолета AZAL.

Хроника 25 – 29 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Казахстан Азербайджан Марат Карабаев Бразилия
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