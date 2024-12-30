Очереди автомашин перед Крымским мостом устранены

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы в понедельник вечером, сообщил телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"23:00 (мск - ИФ). С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

В воскресенье днем перед Крымским мостом с обеих сторон была очередь, в ней было более тысячи автомобилей. В ночь на понедельник она сократилась до 80, затем в обед снова превысила тысячу.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят досмотр либо проезжают стационарный сканер, на который направляются груженые машины.