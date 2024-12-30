Поиск

Очереди автомашин перед Крымским мостом устранены

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы в понедельник вечером, сообщил телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"23:00 (мск - ИФ). С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

В воскресенье днем перед Крымским мостом с обеих сторон была очередь, в ней было более тысячи автомобилей. В ночь на понедельник она сократилась до 80, затем в обед снова превысила тысячу.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят досмотр либо проезжают стационарный сканер, на который направляются груженые машины.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Семеро подростков ранены при взрыве неустановленного устройства в Лисичанске

ВСУ вновь атаковали курский Льгов

Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму после крушения танкеров вывезли 226 тонн загрязненного мазутом песка

Разлив мазута в Керченском проливе

Около 70 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрано с побережья Кубани

Около 70 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрано с побережья Кубани
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Разлив мазута в Керченском проливе

Работы по первичной очистке от мазута завершены на части пляжей Анапы

Работы по первичной очистке от мазута завершены на части пляжей Анапы

Синоптики пообещали москвичам "волшебную" новогоднюю ночь

Синоптики пообещали москвичам "волшебную" новогоднюю ночь

Путин подписал указ об урегулировании правового положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о переходе под контроль России Новооленовки в ДНР

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5623 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе94 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау69 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });