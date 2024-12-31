Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 68 беспилотников

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В ночь на вторник над восемью российскими регионами сбито 68 дронов: в Брянской области - 25, над Крымом - 17, Кубанью - 11, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов. 25 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 17 - над территорией Республики Крым, 11 - над территорией Краснодарского края", - сказано в сообщении министерства.

Также, по информации ведомства, 10 беспилотников уничтожено над территорией Смоленской области, два - над территорией Тверской области, и по одному - над территориями Ростовской, Курской и Калужской областей.