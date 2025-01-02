Более 78 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с Черноморского побережья Кубани

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - После крушения танкеров с нефтепродуктами с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края вывезено более 78 тыс. тонн загрязненного мазутом песка, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Уже собрано и вывезено более 78 тысяч тонн замазученного грунта, в том числе 43 тысячи тонны на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском", - написал Кондратьев.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены 4 танка с нефтепродуктами, в море попало около 2.4 тыс. тонн мазута.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.