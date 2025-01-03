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Спасенных от мазута на пляжах Кубани птиц начали выпускать в природу

Спасенных от мазута на пляжах Кубани птиц начали выпускать в природу
Спасение птиц от мазута в поселке Витязево в Краснодарском крае
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Более 2,5 тыс. птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе, сообщает в пятницу оперативный штаб Краснодарского края.

"Тех пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в природу в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника. Такое решение приняли вместе с ведущими экспертами-орнитологами", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в центры реабилитации передано 1 622 птицы.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены 4 танка с нефтепродуктами, в море попало около 2.4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани было вывезено более 78 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 03 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край
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