В Минздраве заявили, что А(H1N1) может вызвать осложнения, как и другие вирусы гриппа

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Доля вирусов гриппа A и B на последней неделе ушедшего года составила 1,2%; среди возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) преобладали COVID-19 и риновирус, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

"По данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России, на 51 неделе 2024 года на территории РФ среди возбудителей ОРВИ преобладали SARS-CoV-2 (8,0%) и риновирус (5,8%). Доля вирусов гриппа А и В составляла 1,2%", - цитирует Чуланова пресс-служба Минздрава.

По его словам, в текущем эпидемическом сезоне среди выделенных вирусов гриппа преобладает А(H1N1)pdm09 (также известный как "свиной грипп" - ИФ). Он уточнил, что "в прошлом эпидемическом сезоне (2023-2024) вирус гриппа А(H1N1)pdm09 также обнаруживался на территории РФ, но в небольшом проценте случаев".

"Симптомы гриппа А(H1N1)pdm09 подобны симптомам, вызываемым другими штаммами (кашель, боль в горле, слабость, озноб, повышенная температура). Так же, как и другие вирусы гриппа, A(H1N1)pdm09 способен вызвать тяжелое течение и осложнения", - отметил Чуланов.

"Для тяжелого течения гриппа характерны следующие симптомы: высокая температура, одышка, затрудненное дыхание или боль в груди, синюшность губ, примесь крови в мокроте, рвота и жидкий стул и головокружение", - добавил он.

Эксперт сообщил, что тяжелое течение гриппа и его неблагоприятные исходы обычно регистрируются у лиц из групп риска: дети до двух лет, люди старше 60 лет, беременные, люди, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек, иммунодефицитами.

"Одной из наиболее эффективных мер профилактики гриппа, его тяжелого течения является вакцинация. Вакцины против гриппа, зарегистрированные на территории РФ, разработаны в соответствии с международными рекомендациями по актуальному составу вакцин против гриппа, и обеспечивают защиту против циркулирующих штаммов вируса", - сказал эксперт.

"Если вы заметили у себя признаки гриппа, оставайтесь дома и обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что во избежание заражения вирусом гриппа необходимо ежегодно прививаться от гриппа и соблюдать меры профилактики, а лицам с симптомами ОРВИ рекомендуется носить медицинские маски и менять их каждые четыре часа.