Крупный ландшафтный пожар ликвидирован в Кабардино-Балкарии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали крупный ландшафтный пожар в окрестностях города Тырныауз в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Как отмечается, общая площадь, пройденная огнем, составила 10 тыс. кв. метров.

В тушении участвовали 37 человек и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Сообщение о возгорании сухой растительности в районе стадиона "Баксан" в городе Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии поступило около 20:10 в пятницу. По предварительной информации, площадь пожара составляла 700 кв. метров.

Глава КБР Казбек Коков в своем телеграм-канале сообщил, что предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.