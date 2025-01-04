Ландшафтный пожар снова разгорелся на склоне горы в окрестностях Тырныауза в КБР

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Пожарные вновь ликвидируют возгорание сухой растительности на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в субботу.

"Из-за порывов ветра до 15 м/с на месте тлеющих участков произошло повторное возгорание сухой травы на склоне в окрестностях города Тырныауз", - говорится в сообщении.

Отмечается что угрозы распространения пожара нет.

В ГУ МЧС России по КБР "Интерфаксу" уточнили, что площадь повторного возгорания составляет 500 кв. метров.

К ликвидации возгорания привлечены силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 17 человек и 3 единицы техники, а также 10 человек от Эльбрусского лесничества.

Накануне в окрестностях города Тырныауз в Кабардино-Балкарии также произошел крупный ландшафтный пожар, площадь которого составила 700 кв. метров. Возгорание ликвидировали утром в субботу. За это время общая площадь, пройденная огнем, составила 10 тыс. кв. метров.

Глава КБР Казбек Коков в своем телеграм-канале сообщил, что предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.