Ландшафтный пожар площадью 700 кв. м тушат в Кабардино-Балкарии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание сухой растительности на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в пятницу.

По предварительной информации площадь пожара составляет 700 кв. м, говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлечены силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 16 человек и 4 единиц техники.

В ведомстве добавили, что тушение пожара осложняется труднодоступностью местности.

Глава КБР Казбек Коков в своем телеграм-канале сообщил, что предположительной причиной пожара в районе стадиона "Баксан" в Тырныаузе стало неосторожное обращение с огнем.