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Второй ландшафтный пожар в окрестностях Тырныауза в КБР потушили на 500 кв.м

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Пожарные потушили второй крупный ландшафтный пожар на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в субботу.

"По состоянию на 12:40 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 17 человек и трех единиц техники, а также 10 человек от Эльбрусского лесничества.

Ранее в ГУ МЧС России по КБР "Интерфаксу" сообщили, что площадь повторного возгорания составила 500 кв. метров.

Накануне в окрестностях города Тырныауз в Кабардино-Балкарии также произошел крупный ландшафтный пожар, площадь которого составила 700 кв. метров. Возгорание ликвидировали утром в субботу. За это время общая площадь, пройденная огнем, составила 10 тыс. кв. метров.

Глава КБР Казбек Коков в своем телеграм-канале сообщил, что предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

После полудня в субботу поступило сообщение о новом возгорании в этой местности на площади 500 кв. метров. По данным МЧС, повторный пожар произошел из-за порывов ветра на месте тлеющих участков.

Кабардино-Балкария Тырныауз
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