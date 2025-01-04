Около сотни человек эвакуированы из дома в Воронеже после падения беспилотников

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы работают на местах падений нескольких БПЛА на территории Левобережного района Воронежа, из одного дома эвакуировали около сотни человек, эвакуация проводится в еще одном доме. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Александр Гусев.

"Из одного дома экстренные службы уже эвакуировали около ста человек, находившихся в здании. Многие жильцы уехали к своим родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали ПВР (пункты временного размещения - ИФ) в соседней школе", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, еще в одном доме, где обнаружили обломки БПЛА, проводится эвакуация граждан. "Сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов. Территория оцеплена", - уточнил Гусев.

Ранее в субботу губернатор сообщал о подавлении нескольких беспилотников на территории областного центра и пригорода.

По его информации, несколько беспилотников упали на территорию жилых домов Левобережного района города. В нескольких квартирах повреждены окна.