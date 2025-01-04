Росавиация будет расследовать инцидент с самолетом "Уральских авиалиний" в Египте

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Росавиация расследует инцидент с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", у которого отказал один из двигателей при взлете из аэропорта Шарм-эш-Шейх (Египет) в Екатеринбург, сообщает пресс-служба ведомства.

"Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. Ключевая цель расследования – установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем", - говорится в сообщении.

Самолет с отказавшим двигателем отстранен от полетов.

Как сообщалось, самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в пятницу сел с отказавшим двигателем в аэропорту города Шарм-эль-Шейх в Египте.

По данным компании, при выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх - Екатеринбург в наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя №1. Экипаж воздушного судна решил вернуться в аэропорт Египта, самолет благополучно приземлился.

В субботу днем резервный самолет "Уральских авиалиний" с 236 пассажирами и семью членами экипажа на борту вылетел в Екатеринбург.