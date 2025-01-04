Самолет "Уральских авиалиний" сел в аэропорту Египта с отказавшим двигателем

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" сел с отказавшим двигателем в аэропорту города Шарм-эль-Шейх в Египте, посадка прошла успешно, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"03.01.2025 при выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх - Екатеринбург в наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку", - говорится в сообщении.

Для отправки рейса подготовлен резервный борт, добавили в "Уральских авиалиниях".