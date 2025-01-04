Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Египта в Екатеринбург после инцидента с двигателем

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Резервный рейс "Уральских авиалиний" вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург после инцидента с отказавшим двигателем, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Резервное воздушное судно с 236 пассажирами на борту вылетело в 11:37 местного времени. Прибытие в аэропорт "Кольцово" ожидается в 20:20.

Как сообщалось, самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" сел с отказавшим двигателем в аэропорту города Шарм-эль-Шейх в Египте.

По данным компании, при выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх - Екатеринбург в наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя №1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку.