Четырнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Карелии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Четырнадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом, направлявшимся в горный парк "Рускеала", сообщил в воскресенье министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом возле поселка Ляскеля. Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое - в тяжелом состоянии в реанимации. В Сортавальской ЦРБ помощь оказана четверым, двое из них госпитализированы, состояние средней тяжести", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в автобусе было 43 пассажира, среди них путешественники из Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа. По пути в Рускеалу водитель не справился с управлением и автобус съехал в кювет на автомобильной дороге Ляскела - Питкяранта.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Карелии, по факту происшествия с автобусом в Питкярантском районе следователями СК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).