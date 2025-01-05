Потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении превысили 49 тыс. человек

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Общие потери армии Украины за время боевых действий в Курской области составили более 49 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 49 010 военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение суток потери ВСУ на курском направлении составили до 340 военнослужащих. Также уничтожены четыре танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, двенадцать боевых бронированных машин, машина разграждения 20 автомобилей и пять минометов.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырех механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, пяти соединениям территориальной обороны в районах Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Александрии, Леонидово, Никольского, Казачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи", - сообщило Минобороны.

По его данным, отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.

Как сказали в ведомстве, "ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Кругленькое, Мартыновка, Лебедевка, Свердликово, Замостье, Викторовка, Михайловка, Локинская (Курская область - ИФ), а также Юнаковка, Беловоды, Журавка, Водолаги, Мирополье и Басовка в Сумской области".

Всего на курском направлении, по данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла 273 танк, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортера, 1 461 боевые бронированные машины, 1 407 автомобилей, 340 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 88 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.