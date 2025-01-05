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Военные РФ пресекли контратаку ВСУ на курском направлении

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в воскресенье пресекли контратаку штурмовой группы ВСУ в направлении хутора Бердин Курской области.

"5 января около 9:00 мск с целью остановить наступление российских войск на курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин", - сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в его сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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