Военные РФ пресекли контратаку ВСУ на курском направлении

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в воскресенье пресекли контратаку штурмовой группы ВСУ в направлении хутора Бердин Курской области.

"5 января около 9:00 мск с целью остановить наступление российских войск на курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин", - сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в его сообщении.