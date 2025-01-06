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Четыре дрона ВСУ атаковали Белгородскую область

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Белгородская область подверглась атакам четырех украинских БПЛА, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ нанесли очередные удары по территории нашей области. По предварительной информации, пострадавших нет," - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

По его данным, в селе Казинка Валуйского округа в результате атаки дрона повреждена кровля хозяйственной постройки частного домовладения.

В Волоконовском районе беспилотник повредил линию электропередачи, жители шести населенных пунктов временно остались без света.

В селе Головчино Грайворонского округа дрон повредил хозпостройку и забор частного дома.

В селе Дмитриевка Шебекинского округа в результате атаки БПЛА поврежден инфраструктурный объект связи, сообщил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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