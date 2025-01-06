Два мирных жителя ранены при атаке украинского беспилотника на Белгородскую область

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Два мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на село Ржевка в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго - осколочное ранение головы, баротравма и контузия. Бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Выбито остекление и посечены фасады двух многоквартирных домов в результате сброса взрывного устройства с дрона, отметил Гладков. Четыре легковых автомобиля повреждены.