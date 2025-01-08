Около 35 тыс. тонн песка с мазутом с Черноморского побережья отправлено на переработку

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры собрали почти 130 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта с Черноморского побережья Краснодарского края, из которых 35 тыс. тонн уже отправлено на утилизацию, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Еще одна сложнейшая задача - утилизация замазученного песка. Уже собрали и вывезли почти 130 тысяч тонн грунта, из них 35 тысяч тонн направили на переработку. Но еще 95 тысяч тонн сейчас на площадке временного накопления в хуторе Воскресенском", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что с 6 января уборку на труднодоступных участках пляжей Краснодарского края перевели на круглосуточный режим. Власти планируют завершить вывоз ранее собранного загрязненного грунта в пункт временного накопления до 12 января. После начать более деликатную уборку - с учетом новых способов просеивания песка.

"Апробируем технологию по просеиванию мазута на береговой полосе. За первый квартал планируем освободить площадку временного хранения грунта", - приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора региона Игоря Галася.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что на пляжах Краснодарского края начала оседать мелкая крошка мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.