Пляжам на Кубани угрожает оседание мелкой мазутной крошки

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Мелкая крошка мазута начала оседать на пляжах Краснодарского края, сообщил в среду губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Перед нами новый вызов: на побережье море выбрасывает мелкофракицонную крошку мазута. Летом при больших температурах она начнет плавиться. Поэтому нужно продумать действенные способы просеивания песка, чтобы сохранить основную массу грунта", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на одном из участков побережья начали использовать сельскохозяйственную сеть, которая замедляет выброс мазута на пляжи. Губернатор сообщил, что данный опыт проанализируют.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани собрано более 129 тыс. тонн песка с мазутом.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.