Почти 140 тыс. тонн песка с мазутом вывезли с черноморского побережья Кубани

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - После крушения танкеров с нефтепродуктами с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края вывезено более 139 тыс. тонн загрязненного мазутом песка, сообщила в среду пресс-служба МЧС России.

"В Краснодарском крае в Анапе и Темрюкском районе сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов и добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории более 139 тысяч тонн загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении.

На площадку временного размещения отходов совершено более 6 тыс. рейсов. Осуществляется мониторинг обстановки 18 наземными группами и 8 видеокамерами, установленными на берегу Анапы.

"Маломерные суда МЧС России и суда Морспасслужбы всего обследовали 300 кв. км акватории. В Керченском проливе обследовано 1,5 тыс. кв. км. В морском порту Анапы обработано почти 6 кв. км береговой полосы", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что спасатели и волонтеры собрали почти 130 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта с черноморского побережья Краснодарского края, из которых 35 тыс. тонн отправлено на утилизацию.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.