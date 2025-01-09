Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство завершило формирование Единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщает сайт кабинета министров.

Документ носит межведомственный и межотраслевой характер. Он взаимоувязывает майский указ президента страны о национальных целях, 19 сформированных правительством нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии, "дорожные карты", а также предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций, говорится в сообщении.

В ходе реализации Единого плана будут решаться долгосрочные задачи, в том числе выхода на устойчивую траекторию экономического роста в условиях имеющихся вызовов, увеличения доходов граждан, повышения рождаемости и продолжительности жизни, обеспечения технологического суверенитета.

Для оперативного реагирования на возможные вызовы и риски, в том числе в условиях внешних санкций подготовлена гибкая цифровая модель управления реализацией намеченных мероприятий. Она позволит вести ежемесячный мониторинг реализации намеченных мероприятий по показателям национальных целей, национальных проектов и государственных программ, выявлять и анализировать причины отклонений от намеченной траектории для принятия необходимых решений, получать обратную связь от граждан и региональных властей, отмечается в сообщении.

Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение утвержденных показателей им же поручено управлять процессом, обеспечивая координацию всех принимаемых мер.