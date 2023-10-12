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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

На госпрограмму "Развитие образования" в 2024 году выделят 575,2 млрд рублей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - На госпрограмму "Развитие образования" в 2024 году предусмотрено 575,2 млрд рублей, ее финансирование будет увеличено на 20 млрд рублей, заявил в Госдуме министр просвещения Сергей Кравцов.

"Показатели проекта федерального бюджета по нашей программе в 2024 году увеличены на 19,9 миллиарда рублей, практически на 20 миллиардов, в 2025 году на 21,7 миллиарда рублей, а в 2026 году на 14,6 миллиардов", - сказал он.

По национальному проекту "Образование" объем бюджетных ассигнований в 2024 году останется почти на прежнем уровне, а в 2025 - 2026 годах увеличился по сравнению с действующим законом о бюджете на 2,7 млрд рублей и 2,3 млрд рублей соответственно.

"В бюджете предусмотрены все объемы средств на реализацию государственной программы и ключевых направлений развития общей работы. Это и стройки, капитальные ремонты, горячее питание, выплаты за классное руководство, системные мероприятия, нацпроекты, профессионалитет, поддержка новых регионов", - объяснил Кравцов.

В числе прочего будут дополнительно выделены на обеспечение горячим питанием школьников 1-4 классов в 2024 году - 5,7 млрд рублей. Бюджет на выплаты за классное руководство и кураторство групп в колледжах увеличен на 1,5 млрд рубоей в 2024 году.

Сергей Кравцов Госдума Минпросвещения
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