Пожар на курской птицефабрике "Черкизово" локализован

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на площадке АО "Куриное царство" (входит в ГК "Черкизово") в Горшеченском районе Курской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Площадь пожара составила порядка пяти тысяч квадратных метров.

"Пожар локализован, распространения огня не допущено", - говорится в сообщении.

На месте работают порядка 60 человек и 17 единиц техники.

Причину пожара установят специалисты.

Ранее о возгорании на предприятии сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В результате пожара пострадал 40-летний мужчина. С ожогами рук он был доставлен в больницу. Возможной причиной пожара Хинштейн назвал возгорание электропроводки. Информация об атаке птицефабрики БПЛА пока не подтвердилась.