Пожар на курской птицефабрике "Черкизово" локализован
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на площадке АО "Куриное царство" (входит в ГК "Черкизово") в Горшеченском районе Курской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Площадь пожара составила порядка пяти тысяч квадратных метров.
"Пожар локализован, распространения огня не допущено", - говорится в сообщении.
На месте работают порядка 60 человек и 17 единиц техники.
Причину пожара установят специалисты.
Ранее о возгорании на предприятии сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В результате пожара пострадал 40-летний мужчина. С ожогами рук он был доставлен в больницу. Возможной причиной пожара Хинштейн назвал возгорание электропроводки. Информация об атаке птицефабрики БПЛА пока не подтвердилась.