На курской птицефабрике "Черкизово" потушили открытое горение
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Горшеченском районе Курской области ликвидировали открытое горение в корпусах АО "Куриное царство" (входит в ГК "Черкизово"), сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Пожарные остаются на предприятии для проливки и разбора конструкций.
Ранее о возгорании на предприятии сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В результате пожара пострадал 40-летний мужчина. С ожогами рук он был доставлен в больницу.
Возможной причиной пожара Хинштейн назвал возгорание электропроводки. Информация об атаке птицефабрики БПЛА пока не подтвердилась, отметил он.
Площадь пожара составила около 5 тысяч кв. метров.