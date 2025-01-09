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На курской птицефабрике "Черкизово" потушили открытое горение

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Горшеченском районе Курской области ликвидировали открытое горение в корпусах АО "Куриное царство" (входит в ГК "Черкизово"), сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожарные остаются на предприятии для проливки и разбора конструкций.

Ранее о возгорании на предприятии сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В результате пожара пострадал 40-летний мужчина. С ожогами рук он был доставлен в больницу.

Возможной причиной пожара Хинштейн назвал возгорание электропроводки. Информация об атаке птицефабрики БПЛА пока не подтвердилась, отметил он.

Площадь пожара составила около 5 тысяч кв. метров.

Александр Хинштейн Черкизово МЧС Курская область Горшеченский район
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