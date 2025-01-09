В Курской области горят корпуса птицефабрики "Черкизово"

Хинштейн отметил, что версия удара беспилотника пока не подтверждается

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Горшеченском районе Курской области тушат пожар на площадке АО "Куриное царство" (входит в ГК "Черкизово"), сообщил в Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"В Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики АО "Куриное царство". Пока известно об одном пострадавшем - 40-летнего сотрудника предприятия с ожогами рук сейчас экстренно доставляют в областную клиническую больницу. Пожарные расчеты успешно борются с огнем. Удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара", - написал он.

К тушению пожара привлекаются дополнительные силы и средства МЧС.

"Распространенная рядом ТГ-каналов информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ, пока подтверждения не находит. По предварительным данным, наиболее вероятная версия - возгорание электропроводки, однако окончательно на этот вопрос смогут ответить специалисты по итогам комиссии. Ранее на этой фабрике уже происходили пожары", - отметил Хинштейн.

Угрозы для населения нет.

АО "Куриное царство" - один из крупнейших комплексов предприятий группы "Черкизово". Фабрики расположены в Липецкой, Белгородской, Пензенской, Московской, Воронежской, Тульской, Курской областях. Под брендом "Куриное царство" реализуется охлажденное куриное мясо, полуфабрикаты.