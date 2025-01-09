Москва приветствует разрешение президентского кризиса в Ливане

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Россия приветствует избрание президентом Ливана Джозефа Ауна после длительного политического кризиса и настроена на развитие двусторонних отношений, сообщили на Смоленской площади.

"В Москве приветствуют разрешение длившегося с октября 2022 года президентского кризиса. Это открывает перспективы для укрепления внутриполитической стабильности в Ливане и выправления сложного социально-экономического положения страны", - заявил МИД России.

Российская сторона исходит из того, что восстановление широкого национального согласия является залогом "обеспечения единства и гражданского мира в многоконфессиональном Ливане". Кроме того, Москва "подтверждает неизменную позицию в поддержку независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности дружественной Ливанской Республики".

Россия "настроена на дальнейшее развитие российско-ливанских отношений и тесную координацию усилий в интересах обеспечения мира и безопасности в переживающем период военно-политической турбулентности ближневосточном регионе".

Избранный в четверг президент Ливана Джозеф Аун ранее занимал пост командующего ливанской армией. Голоса в его поддержку отдали 99 из 128 депутатов парламента.