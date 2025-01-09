Новый президент Ливана призвал сограждан уважать принцип верховенства права

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Ливана Жозеф Аун на первом выступлении после избрания на этот пост призвал всех граждан страны добиваться соблюдения закона.

"Мы все должны следовать принципу верховенства закона. Не должно быть контрабанды, незаконного оборота наркотиков, проблем в сфере безопасности, вмешательства в судебную систему, протекционизма или фаворитизма", - приводит телерадиоканал LBCI слова Ауна.

Он также заявил о намерении защищать независимость судебной ветви власти в стране.

"Я обещаю работать вместе с правительством над законопроектом об обеспечении независимости судебной власти, обещаю уважать принцип разделения властей и незамедлительно начать консультации для назначения премьер-министра", - подчеркнул Аун.

Кроме того, президент Ливана пообещал "проконтролировать активизацию работы служб безопасности и обсудить стратегическую оборонную политику", которая позволит добиться ухода военных Израиля из Ливана. Также он сказал, что хочет защитить право палестинских беженцев в Ливане на возвращение домой и "право государства осуществлять свою власть на всех ливанских территориях, в том числе в лагерях беженцев".

Ранее в четверг депутаты парламента Ливана избрали Ауна, который ранее был командующим ВС страны, на пост президента.

Это была 13-я попытка парламента нынешнего созыва согласовать кандидатуру на пост главы государства. Срок полномочий прежнего президента, Мишеля Ауна, истек еще в октябре 2022 года.

По данным Associated Press, кандидатуру Жозефа Ауна поддержали США и Саудовская Аравия.

Президент в Ливане наделен широкими полномочиями. Согласно действующим в стране правилам, эту должность может занимать только христианин-маронит.