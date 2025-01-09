Президентом Ливана избран командующий вооруженными силами страны Аун

Парламент не мог избрать главу государства больше двух лет

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Парламент Ливана избрал президентом страны президента Жозефа Ауна, который до сих пор был командующим вооруженными силами страны, сообщают ближневосточные СМИ.

Это была 13-я попытка парламента нынешнего созыва согласовать кандидатуру главы государства. Срок полномочий прежнего президента, Мишеля Ауна (они с Жозефом не родственники), истек еще в октябре 2022 года.

AP отмечает, что кандидатуру Жозефа Ауна, как считается, поддерживали США и Саудовская Аравия. Голосование прошло на фоне попыток властей Ливана добиться дополнительной международной помощи для восстановления страны, серьезно пострадавшей во время прошлогодних боев между Израилем и группировкой "Хезболла".

Президент в Ливане наделен широкими полномочиями. Эту должность может занимать только христианин-маронит.