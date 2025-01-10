Минобороны заявило о поражении 40 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на пятницу сбили 40 украинских дронов над Ростовской, Воронежской, Курской и Брянской областями, а также над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"16 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, по четыре БПЛА - над территориями Курской и Воронежской областей, три БПЛА - над территорией Брянской областей, два - над территорией Краснодарского края, один - над территорией Белгородской области и десять - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.