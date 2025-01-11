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Работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска возобновлена

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сняты, сообщает Росавиация.

"В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 08:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

Росавиация Казань Нижнекамск Ульяновск
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