Работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска возобновлена

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сняты, сообщает Росавиация.

"В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 08:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.