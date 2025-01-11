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Временно ограничена работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы".

Росавиация Казань Нижнекамск Ульяновск
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