Временно ограничена работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы".