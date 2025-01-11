Семь человек пострадали в результате атаки БПЛА в Тамбовской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о семи пострадавших в результате атаки БПЛА на многоэтажки в Тамбовской области.

"По уточненной информации, пострадавших семеро - у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались - повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В результате атаки БПЛА получили повреждения два пятиэтажных дома - выбиты окна и повреждены балконы, добавил глава региона.